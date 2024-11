Homem tenta matar esposa a facadas e se enforca em árvore em Coxim

Na noite de 5ª feira (22.nov.24), por volta das 23h30, um homem identificado como Valdinei, de 33 anos, foi preso em flagrante após tentar matar sua companheira, F.L.C., de 30 anos, com golpes de faca, na residência do casal, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Após o ataque, Valdinei tentou tirar a própria vida, pendurando-se em uma árvore no quintal.

A filha do casal, de 12 anos, presenciou a cena e buscou ajuda. O pai de Valdinei conseguiu chegar a tempo de salvar o filho, cortando a corda antes que ele perdesse a vida. Tanto Valdinei quanto sua companheira foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital.

A perícia foi acionada e realizou a vistoria no local do crime. Valdinei está sob escolta da Polícia Militar no hospital e permanece preso em flagrante, acusado de tentativa de feminicídio.

A delegada responsável pelo caso, Andressa Vieira, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, está conduzindo as investigações.