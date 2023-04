Identificado autor do ataque a creche em Blumenau (vídeos)

Foi identificado de maneira não oficial, como sendo Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, o assasino de quatro bebês atacados a machadadas em uma creche particular de Blumenau, em Santa Catarina, na manhã desta 4ª.feira (5.abr.23).

Em vídeo que circula nas redes sociais, Luiz Henrique aparece atrás das grades e diz que há mais pessoas que sabiam do atentado. Veja:

Informações divulgadas nas redes sociais, e ainda não confirmadas pela polícia, afirmam que o assassino teria dito que participava de um jogo online, uma aposta de quem matava mais crianças.

Delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel afirmou que a linha de investigação busca esclarecer se há mais pessoas envolvidas no caso. Os investigadores estão vasculhando aparelhos eletrônicos do assassino em busca de novas pistas.

O pessoal da Deic está se deslocando para lá. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações".

Nas redes sociais, a Associação Desportiva Hering anunciou o cancelamento de "todas as atividades KIDS de hoje à tarde". Um homem com a camiseta do clube aparece em vídeo nas redes sociais afirmando que o motivo teria sido esse jogo e que por esse motivo houve o cancelamento das aulas.

"Hoje temos uma tragédia aqui perto e em contato com pessoas, delegado, o fato não está ainda 100% confirmado, mas parece que a motivação desse louco é um jogo de videogame onde tem mais quatro participantes. Então, hoje aqui não tem mais nenhuma aula para menores. O jogo seria de quem mata mais crianças", diz o homem.Veja:

Em razão desse alerta, as policias estão se deslocando para todas as creches da cidade catarinense.