Investigadora da Polícia Civil é encontrada morta em São Gabriel do Oeste

A investigadora Márcia Regina Sisa, de 59 anos, foi encontrada morta em sua residência nesta 2ª feira (14.abril.25), em São Gabriel do Oeste. Ela atuava na Delegacia da Polícia Civil do município há dez anos.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local para os procedimentos de praxe. A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada, mas apuração inicial descarta hipótese de homicídio.

Márcia ingressou na instituição em 2006 e teve passagens por Chapadão do Sul antes de ser lotada em São Gabriel do Oeste.

Em nota, a instituição afirmou que Márcia “construiu uma trajetória marcada por dedicação e compromisso com a instituição” e manifestou solidariedade à família. A causa da morte é tratada como indeterminada.

Nota da Polícia Civil de MS:

"A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul manifesta profundo pesar pelo falecimento da investigadora Márcia Regina Sisa, ocorrido nesta segunda-feira, 14 de abril de 2025, no município de São Gabriel do Oeste-MS. Márcia tinha 59 anos e foi encontrada sem vida em sua residência. A causa da morte ainda é indeterminada.

Nomeada em 1º de fevereiro de 2006, Márcia iniciou sua trajetória na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul. Desde 9 de abril de 2015, exercia suas funções na Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde construiu uma trajetória marcada por dedicação e compromisso com a instituição.

Ainda não há informações sobre local de velório e sepultamento.

A Polícia Civil se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e despedida".