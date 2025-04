Hacker viu brecha para vazar dados de crianças na Capital e polícia teve que agir

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta 6ª feira (11.abril.25) um jovem de 18 anos suspeito de invadir o sistema educacional da rede pública municipal de Campo Grande, e de vazar dados sensíveis de alunos. A operação “Rota 443”, conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), expês falha grave na segurança digital da gestão da prefeita Adriane Lopes.

Segundo as investigações, o invasor acessou relatórios do sistema EDUWEB, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com informações como nome, endereço, escola e até a condição de saúde de crianças e adolescentes. Parte desses dados foi compartilhada em redes sociais, comprometendo a privacidade de alunos e famílias, incluindo de crianças com deficiência e o tipo de deficiência.

Apesar de ter utilizado ferramentas para dificultar o rastreamento, como VPN internacional, e-mails anônimos e perfis falsos, o suspeito foi localizado na cidade de Itajobi, interior de São Paulo, com apoio da Polícia Civil paulista. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, também foram apreendidos equipamentos eletrônicos usados no crime.

O nome da operação, Rota 443, faz alusão à porta de comunicação HTTPS, geralmente usada para conexões seguras — justamente o tipo de sistema que deveria proteger os dados da educação municipal, mas que acabou violado. A investigação segue em andamento com apoio do Ciberlab, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O investigado confessou os crimes e segue à disposição da Justiça.