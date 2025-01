Irmão matou morador de rua que chamou a cunhada de 'pururuca'

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na noite de 2ª feira (6.jan.26), um homem de 46 anos acusado de assassinar o próprio irmão, Sivaldo Vitório da Cruz, de 44 anos, após uma discussão em Ceilândia (DF)

De acordo com o delegado-adjunto da 23ª DP, Petter Fischer Ranquetat, o crime aconteceu no dia 29 de agosto de 2024, por volta das 10h, na QNN 16. A motivação seria devido a Sivaldo ter chamado a esposa do autor de “pururuca”

O suspeito reagiu violentamente, desferindo várias facadas no tórax e abdômen do irmão, que morreu no local.

O autor do crime, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma, roubo e violência doméstica, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal do Júri de Ceilândia.