Nielson levou facada nas costas por dizer que autor 'não era homem'

A Polícia Civil de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, prendeu nesta 2ª feira (21.out.24) um homem de 37 anos acusado de ter assassinado Nielson Alves Olmedo, de 31 anos, na noite de sábado (19.out.24), no bairro São Bento.

O crime aconteceu em plena via pública e, segundo o depoimento do autor, foi motivado por uma discussão. A vítima teria dito que ele "precisava virar homem", referindo-se ao fato de que os filhos do acusado haviam sido levados para um abrigo após denúncias de violência doméstica.

Durante o ataque, Nielson foi golpeado pelas costas enquanto andava de bicicleta ao lado do pai e caiu ao solo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Sidrolândia, mas não resistiu aos ferimentos e logo depois.

A Polícia Civil iniciou as investigações logo após o crime e conseguiu localizar e prender o autor em menos de 48 horas. O suspeito deverá responder por homicídio simples.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Edson Caetano dos Santos, a agilidade da equipe policial foi essencial para solucionar o caso. “A rápida atuação foi fundamental para a elucidação do caso. Seguimos empenhados em combater crimes graves na cidade”, afirmou o delegado em nota.