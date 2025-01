Líder religioso estuprava menores em 'trabalhos' para cura espiritual

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem acusado de violação sexual mediante fraude, conhecida como estelionato sexual. A prisão ocorreu na manhã de 3ª feira (21.jan.25), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado.

De acordo com as investigações, o homem, que se apresentava como líder religioso, usava "trabalhos espirituais" como pretexto para abusar sexualmente de suas vítimas. Ele as convencia de que as relações seriam indispensáveis para alcançar uma suposta "cura". Até o momento, foram identificadas quatro vítimas, incluindo três adolescentes.

A delegada Emanuele Baggio, responsável pelo caso, explicou que além do estelionato sexual, o suspeito também é investigado por importunação sexual. “As investigações continuam, visando esclarecer as circunstâncias dos crimes por completo”, afirmou.

Após ser preso, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.