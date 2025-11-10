Mãe, filho e avó morrem carbonizados em incêndio provocado por ex em MS

Três pessoas da mesma família morreram carbonizadas em um incêndio na madrugada desta 2ª feira (10.nov.25), em Rochedo. As vítimas são Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, a mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83, e o filho Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

O incêndio ocorreu em uma residência no bairro Parque dos Diamantes. Vizinhos tentaram conter as chamas com mangueiras antes da chegada dos bombeiros, mas os corpos foram encontrados já sem vida após o rescaldo.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos momentos antes das chamas. Uma amiga de Rosimeire contou à polícia que recebeu mensagens de pedido de socorro, nas quais a vítima afirmava haver alguém dentro da casa.

O principal suspeito é Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos, ex-companheiro de Rosimeire. Ele foi localizado em uma residência próxima, com comportamento alterado, e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rochedo, embora tenha negado o crime.

Durante a perícia, foi apreendida uma faca de aproximadamente 25 cm que será analisada. A Polícia Civil trata o caso como morte a esclarecer, mas não descarta a hipótese de feminicídio seguido de duplo homicídio e incêndio criminoso.

Os corpos foram encaminhados ao IML para exames. As investigações seguem em andamento.