Marido de juíza mata homem a tiros e alega invasão de chácara em GO

No domingo (15.set.24), o marido de uma juíza foi preso pela Polícia Militar em Anápolis, Goiás, após matar um homem que teria invadido a chácara da família, localizada na região de Niquelândia, no norte do estado.

De acordo com as informações, o suspeito alegou que a vítima havia invadido a propriedade. No entanto, a PM relatou que, ao chegar ao local, encontrou o homem morto na frente do condomínio de chácaras em Niquelândia, do lado de fora.

Testemunhas disseram ter ouvido uma discussão seguida de disparos de arma de fogo. A própria juíza foi quem chamou a polícia, informando que o marido havia fugido. Mais tarde, ele foi localizado e preso em Anápolis. O caso está sendo investigado.