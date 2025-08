Marido mata Salvadora a tiro na frente de 5 filhos em fazenda de MS

Salvadora Pereira, de 22 anos, foi morta com um tiro no rosto pelo marido, José Cliverson Soares da Silva, de 46 anos, em uma fazenda no Passo do Lontra, região pantaneira de Corumbá, no sábado (02.ago.25).

Cinco crianças, com idades entre 2 e 8 anos, estavam no local e teriam presenciado o crime, sendo três filhas do autor e duas da vítima.

De acordo com o registro policial, o casal trabalhava como caseiro na propriedade e passou a tarde ingerindo bebida alcoólica.

Já à noite, uma discussão terminou de forma trágica quando José Cliverson atirou contra Salvadora. A vítima foi encontrada deitada em uma cama, com ferimentos no queixo e no tórax.

A Polícia Militar foi acionada e localizou no quarto o revólver calibre .22 usado no assassinato. As crianças foram encontradas no mesmo cômodo e entregues aos cuidados da irmã do autor.

O suspeito chegou a tentar deixar o local, mas acabou detido ainda na propriedade. Aos policiais, confessou o crime.

“Eu fiz, senhor. Fiz uma cagada”. Contra ele já havia um mandado de prisão por lesão corporal expedido em 2020.

Salvadora é a 21ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul em 2025. A Polícia Civil de Corumbá segue investigando o caso.