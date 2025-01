Médica descobre traições e plano do amante do marido para matá-la

Uma médica de 43 anos, residente em Campo Grande, registrou boletim de ocorrência no domingo (26.jan.25) após descobrir um plano do amante do marido para matá-la. O caso foi registrado como ameaça e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme apurado, a vítima descobriu há seis meses que seu então marido mantinha um relacionamento extraconjugal com outro homem, o que resultou no término do casamento. No entanto, em dezembro de 2024, houve uma tentativa de reconciliação entre o casal. Desde então, o amante do ex-marido passou a contatar a médica, revelando que o relacionamento extraconjugal já durava mais de um ano.

Segundo o jornal Midiamax, a situação se tornou ainda mais grave quando o ex-marido relatou à vítima que o amante teria intenções de matá-la para assumir seu lugar na família e obter a guarda do filho do casal. A médica também revelou que o casal havia contratado um seguro de vida em conjunto há cerca de um ano e meio, o que intensificou seu receio de que o plano pudesse ter um objetivo financeiro.

A vítima destacou que o suposto autor da ameaça tem conhecimento de detalhes sobre sua rotina, incluindo seu local de trabalho, residência atual e o endereço para onde planeja se mudar. Preocupada com a segurança dela e de seu filho, a médica solicitou a abertura de uma investigação e medidas de proteção.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil, que segue apurando os fatos para esclarecer as circunstâncias e avaliar os riscos envolvidos.