Vigilante flagrou traição e acabou executado por esposa e amante no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) esclareceu o homicídio do vigilante Alexsandro Aires Carvalho, de 42 anos, ocorrido em abril de 2024, em Ceilândia (DF). O crime foi planejado pela ex-esposa da vítima, Vitória Carla Nunes da Silva, de 33 anos, e seu atual namorado, Ricardo Nunes da Costa, de 29 anos, com o objetivo de ficar com o seguro de vida e o patrimônio do vigilante, avaliado em R$ 70 mil. Também participaram do esquema o amigo do casal, Weslei Rodrigues Botelho dos Santos, e o executor, Silvio Chaves de Oliveira, de 31 anos.

Segundo as investigações, Alexsandro descobriu a traição de Vitória com Ricardo, o que levou o trio a planejar sua morte como forma de se vingar e lucrar com sua herança. O crime foi executado de maneira meticulosa: Silvio, contratado para o crime, foi até a marcenaria onde Alexsandro trabalhava e efetuou 13 disparos contra a vítima. Ele chegou ao local utilizando uma motocicleta emprestada.

O assassinato foi organizado para coincidir com a volta de Vitória ao trabalho e o início das férias de Ricardo, segundo a polícia. A investigação aponta que as armas utilizadas não pertenciam aos envolvidos, e a arma do crime ainda não foi localizada.

Após sete meses de apurações, a PCDF prendeu Vitória, Ricardo, Weslei e Silvio. No entanto, um quinto suspeito, que teria levado Silvio até o local do crime, permanece foragido.

Silvio, apontado como o executor, já havia sido preso em flagrante em junho de 2024, enquanto cometia outro crime em Padre Bernardo, Goiás.

Ele é conhecido pela violência e experiência em casos semelhantes, o que chamou a atenção da polícia durante as investigações.