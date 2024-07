Homem descobre traição, mata esposa e morre no mesmo dia em acidente de carro

Luiz Cezar Batista Valter, de 31 anos, suspeito de assassinar sua esposa, Jaine Pereira Kochanski, de 27 anos a facadas na frente dos filhos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, faleceu em um acidente de trânsito na tarde de 6ª.feira (05) na BR-153, em Tibagi (PR).

Conforme o portal Itatiaia, o homem dirigia um Honda City que colidiu frontalmente com um caminhão na rodovia conhecida como Transbrasiliana. O corpo de Luiz Cezar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

O suspeito é apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio de Jaine Pereira Kochanski, ocorrido na madrugada do mesmo dia. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão antes do crime. Posteriormente, Luiz Cezar procurou uma vizinha e pediu que ela cuidasse dos dois filhos do casal, alegando ter matado sua esposa devido a uma suposta traição.

Foto: Reprodução/ Instagram

Na ocasião, Luiz Cezar rastreou o celular de Jaine e ao descobrir que a localização indicava um motel, matou a esposa. Após o crime, ele chegou a fazer publicações nas redes sociais, justificando a suposta infidelidade e o crime cometido. Veja:

Foto: Reprodução/ Instagram

Natural de Telêmaco Borba, também no Paraná, Jaine era adepta ao ciclismo e em suas redes sociais exibia troféus e viagens em família. Ela foi velada na Capela Municipal de Ivaí e sepultada às 10h do sábado (6.jul) no cemitério Lustosa, em Ipiranga.