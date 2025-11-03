MS Notícias

FLAGRANTE

Médico de 36 anos cai com R$ 2,2 milhões em eletrônicos em MS

Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 300 aparelhos escondidos em fundos falsos

Equipamento foi apreendido pela PRFEquipamento foi apreendido pela PRF - Reprodução
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um médico de 36 anos na tarde da 6ª feira (31.out.25), em Dourados, transportando ilegalmente eletrônicos avaliados em cerca de R$ 2,2 milhões.

O homem foi abordado enquanto dirigia uma Hyundai Tucson e quase atropelou um pedestre na rodovia. Os policiais também notaram que ele utilizava o celular ao volante. Durante a abordagem, o suspeito não soube explicar a procedência do veículo.

Na vistoria realizada na Unidade Operacional da PRF, os agentes encontraram fundos falsos no carro, onde estavam escondidas mais de 300 unidades de produtos eletrônicos sem nota fiscal. Entre os itens apreendidos estão celulares novos e usados, relógios inteligentes, notebooks, tablets e videogames.

O veículo, a carga e o preso foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

