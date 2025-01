Menor, Samuel é encontrado degolado e com uma mãos decepada

O corpo de Samuel Soares Marques, de 14 anos, foi encontrado em uma área de matagal na quadra 623, em Samambaia, no Distrito Federal, na 3ª.feira (7.jan.25). O adolescente foi localizado sem a cabeça e a mão esquerda.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma pessoa que passava pela região avistou o cadáver e acionou a polícia. As equipes que atenderam ao chamado confirmaram o estado do corpo, descrevendo-o como "degolado e sem a mão esquerda".

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso e, segundo informações iniciais, uma testemunha relatou ter visto um carro com quatro homens no local momentos antes do corpo ser encontrado.

A 26ª Delegacia de Polícia está à frente da investigação, mas ainda não há informações sobre a motivação do crime. Samuel era morador do Recanto das Emas, no DF.

A mãe da vítima soube dos detalhes da morte do filho por meio de notícias. Nas redes sociais, amigos e colegas do estudante deixaram mensagens de carinho à ele:

“Eu te amo tanto. Não estou acreditando nisso. Por que, meu Deus?”, escreveu uma amiga de Samuel nos Stories do Instagram, com uma foto junto ao adolescente. Em outra postagem, o rapaz aparece dançando: “Você era meu dançarino”.

Outra amiga, na mesma rede social, postou uma imagem de luto com a foto do rapaz: “Pow, maninho. Vai deixar saudades. Estou sem acreditar”. “Você foi um grande irmão que me deixou hoje aqui na terra, mas mora no meu coração. Te amo, Samuca”, escreveu um amigo, também nas redes.