Menores 'justiceiros' se juntam em bando e espancam homem até a morte

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, apreendeu quatro adolescentes, dois de 15 e dois de 17 anos, envolvidos no espancamento de um homem de 43 anos, que acabou morrendo.

A vítima foi atacada durante a madrugada da 6ª feira (13.set.24) passada, após o grupo decidir "dar uma lição" em um morador da região, que, segundo eles, possuía um longo histórico criminal e causava problemas no Bairro Deoclécio Artuzi.

Os menores, sob a liderança de um homem de 22 anos, perseguiram a vítima até encurralá-la em uma casa em construção. Lá, os agressores utilizaram pedaços de pau, pedras, ferramentas e um facão para espancá-lo.

Após alguns minutos de agressões, os jovens deixaram o local, e vizinhos chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi levada inconsciente ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde do sábado (14.set.24).

As investigações tiveram início logo após o incidente, em conjunto com a Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idosos (Daiji) de Dourados. O trabalho resultou na identificação de um dos envolvidos, levando à apreensão de outros três adolescentes.

Uma perícia foi realizada na cena do crime, confirmando a dinâmica das agressões. Objetos usados no ataque, como um facão com marcas de sangue, foram apreendidos e encaminhados para análise pericial.

Os adolescentes foram conduzidos à delegacia e autuados por ato infracional equivalente ao crime de lesão corporal seguida de morte. As investigações continuam para localizar os outros envolvidos.