Motorista de BMW que atropelou e matou Letícia Machado é indiciado

Luca Assis Mandetta, de 26 anos, motorista da BMW X1 que atropelou e matou Letícia Machado Gonçalves no centro de Campo Grande, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo nota divulgada pela 1ª Delegacia de Polícia nesta segunda-feira (30.set.24), o inquérito será encaminhado ao Ministério Público Estadual e à 2ª Vara Criminal da Capital.

“O inquérito policial conclui pela responsabilidade de L.A.M. na prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que a colisão causou a morte de Letícia Machado Gonçalves. Os elementos de prova, como depoimentos, laudos periciais e a dinâmica dos fatos, corroboram a imputação do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O inquérito policial será remetido ao Ministério Público para as providências cabíveis”, informou a polícia.

O acidente ocorreu no final da tarde do dia 25 de agosto, um domingo, no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Rua Marechal Rondon. Na ocasião, a vítima, que seguia para o trabalho em uma moto Honda Biz, foi violentamente atingida pela BMW conduzida por Mandetta. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Letícia já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

Lucas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde foi ouvido pela autoridade policial e, em seguida, liberado. A decisão causou indignação entre os familiares da vítima.