Acidente mata homem de 74 anos e deixa 5 pessoas gravemente feridas

Manoel Pereira de Almeida, de 74 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na tarde de domingo (22.set.24), na BR-267, entre Bataguassu e Nova Casa Verdade, a aproximadamente 330 quilômetros de Campo Grande. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

As informações são de que Manoel seguia em um automóvel Corsa Wind, quando houve a colisão com um Fiat Mobi. De acordo com o jornal Cenário MS, testemunhas relataram que a motorista do Mobi teria tentado uma ultrapassagem em local proibido, resultando no acidente.

A mulher e a neta ficaram presas às ferragens e foram socorridas com vida. No Corsa, Manoel acabou morrendo, mas três passageiros foram socorridos, sendo que um deles chegou a ser arremessado para fora do veículo. Todos foram levados para a Santa Casa de Bataguassu.