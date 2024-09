Bêbado que matou 2 adolescentes em acidente fugiu sem prestar socorro

O motorista bêbado que matou as duas adolescentes Bianca Inácio Gomes da Silva, de 16 anos, e Ketullin Antunes de Oliveira, de 14 anos, em acidente na madrugada de domingo (22.set.24), na BR-158, em Brasilândia, fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a delegada Izabela Borin, responsável pelo caso, a Polícia Civil encontrou seis latas de cerveja já consumidas dentro do automóvel do autor.

Um passageiro sobrevivente, que está hospitalizado em Brasilândia, relatou que o motorista havia ingerido grande quantidade de álcool, perdeu o controle do veículo, causando o acidente, e fugiu do local sem prestar socorro.

O homem, de 22 anos, foi localizado no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, onde foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool. A delegada solicitou a prisão preventiva do motorista, justificando que ele fugiu do local do acidente e não prestou assistência às vítimas.