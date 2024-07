Motorista de porshe ficará preso por atropelar e matar motociclista

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta 3ªº.feira (30.jul.24), a prisão preventiva de Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, preso em flagrante na 2ª.feira (29.jul.24), por atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na Capital paulista.

O assassinato ocorreu à noite após o motociclista e o empresário discutirem no trânsito. Igor perseguiu e atropelou e matou motociclista.

Imagens de câmeras de segurança mostram a perseguição e a colisão, que resultaram na morte de Pedro Kaique, enquanto o motorista e sua namorada sofreram ferimentos. Assista:

O assassino Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, ficará preso por atropelar e matar o motoboy Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, decide Justiça de SP. Leia mais --> https://t.co/AbVMHJC8Fp pic.twitter.com/cKzmKoYfcY — MS Notícias (@msnoticias_ms) July 30, 2024

A juíza Vivian Brenner de Oliveira destacou que a prisão inicial foi adequada e que não houve irregularidades no processo. A decisão baseou-se na gravidade da conduta de Igor, que foi descrita como "de acentuada gravidade e periculosidade".

O delegado Edilson Correia afirmou que Igor agiu com um "momento de fúria", acelerando o veículo em alta velocidade.

Desde 2017, Igor acumulou 487 pontos de negativos relacionados a infração no trânsito.

DEFESA DE IGOR

Igor é empresário, um dos sócios do Beco do Espeto, bar que fica no Itaim Bibi, bairro de luxo e com um dos três alugueis mais caros da cidade e do Brasil. O Beco do Espeto tem mais de 66 mil seguidores no Instagram, e apresenta-se como “boteco raiz mais famoso de SP”. A empresa não se manifestou sobre o ocorrido e desativou os cometários das redes sociais.

Ao deixar a delegacia na tarde da segunda-feira (29), o advogado de defesa do empresário, Carlos Bobadilla disse à imprensa que Igor é "um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida".

"O que aconteceu foi uma fatalidade e ele, infelizmente, veio a colidir com a motocicleta da vítima. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Não teve nenhum dia de fúria. E o que importa é que ele não estava alcoolizado. O exame do bafômetro saiu zerado. Toda a narrativa que eu já cheguei a ouvir, inclusive aqui na delegacia, de que ele estava bêbado e provocou esse acidente, é inverídica porque ele estava sóbrio, voltando do trabalho", argumentou Bobadilla.