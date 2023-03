Motos de entregadores explodem em colisão sob viaduto na Capital (vídeos)

Duas motocicletas de entregadores não indentificados ficaram destruídas em uma grave colisão na noite da 6ª.feira (3.mar.23). O acidente de trânsito ocorreu sob o viaduto Senador Italívio Coelho, na Avenida Ceará, em Campo Grande (MS).

Informações preliminares, indicam que um dos motociclistas, de 32 anos, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e foi levado consciente e orientado para atendimento pela Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) do Corpo de Bombeiros. Com ferimentos não esclarecidos, o outro motociclista também foi levado para atendimento.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas imagens capturadas no local mostram duas motos completamente destruídas, ambas sendo consumidas pelo fogo. Uma das motos, com uma carretinhas acopladas, está no meio da pista da Avenida Ceará em chamas. A outra, é consumida pelo fogo próximo ao meio-fio da Avenida.

Uma testemunha filmou uma das vítimas deitada na calçada, impressionado com a violência do acidente. Veja os vídeos abaixo:

A via ficou interrompida no local. Além do Corpo de Bombeiros, a Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) também foi acionada.