Mulher mata marido com facada no peito e foge com bebê em Campo Grande

Carlos Luiz Urriete Garcia, de nacionalidade venezuelana, foi morto com uma facada no peito na noite de 6ª feira (7.nov.25), em Campo Grande. A principal suspeita do crime é a esposa da vítima, que também é venezuelana e fugiu do local levando o filho do casal, de apenas um ano de idade.

O crime ocorreu em uma residência na Rua Andreara, no Jardim Tarumã. Segundo a polícia, o casal discutia quando a mulher atingiu o marido com uma faca no tórax. Vizinhos relataram brigas frequentes e afirmaram ter ouvido gritos pouco antes do crime.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas Carlos já estava sem vida ao chegarem. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que recolheu o corpo e o encaminhou ao IML (Insituto Médico Legal).

O caso foi registrado na Depac Cepol e está sob investigação da Delegacia de Homicídios. Até o fim da noite de sexta, a suspeita ainda não havia sido localizada.