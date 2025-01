Mulher queimou namorado vivo por ele zombar do corpo dela após ver pornô

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante na semana passada em Campinas (SP), acusada de dopar, amarrar e incendiar o corpo do namorado, de 44 anos. O crime aconteceu na casa onde o casal vivia, no Parque Dom Pedro II, e foi comunicado à Polícia Militar pelo filho da autora, que ligou para o 190 ao tomar conhecimento do ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encontrada próximo à residência, com um isqueiro na mão, e apresentava queimaduras nos pés e tornozelos. Ao ser abordada, ela confessou o crime e deu detalhes sobre a sequência de atos que culminaram na morte do homem.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o crime foi motivado por uma discussão envolvendo um filme pornográfico. Ela afirmou que o namorado teria "desmerecido" o corpo dela e tentado forçá-la a manter relações sexuais.

Após recusar, a mulher foi à cozinha, preparou um copo de suco com alta dose de calmantes e ofereceu ao homem, que desmaiou ao ingerir a bebida. Em seguida, ela amarrou as pernas e os braços dele, jogou-o no chão e ateou fogo no corpo.

Os policiais informaram que não havia registros prévios de denúncias de violência ou pedidos de medidas protetivas contra a vítima, e a suspeita não mencionou ter sofrido agressões anteriores.

A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro para tratar os ferimentos e realizar exames. Ela foi posteriormente sedada e internada em um hospital da cidade. A Polícia Civil determinou sua prisão por homicídio qualificado, considerando o uso de meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima.

A perícia foi acionada ao local para realizar os procedimentos técnicos, e o corpo do homem foi removido da residência. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e confirmar as circunstâncias narradas pela autora.