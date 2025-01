Noivo é preso por estuprar criança de 4 anos, filha da futura esposa

Na tarde de 3ª feira (28.jan.25), um jovem de 18 anos foi preso sob suspeita de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de quatro anos. A ação foi realizada por uma equipe conjunta da Seção de Investigação Geral (SIG), do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

De acordo com o delegado Ricardo Henrique Cavagna, o crime teria ocorrido em outubro do ano passado. O acusado, que era noivo da mãe da vítima, é acusado de praticar atos libidinosos e conjunção carnal contra a criança. O caso foi registrado na Polícia Civil, que, durante as investigações, reuniu provas contundentes sobre o crime.

Diante da gravidade dos fatos e para garantir a proteção da vítima, a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aprovado pelo Ministério Público e deferido pela Vara do Juiz de Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal.

Com o mandado de prisão em mãos, a SIG foi acionada para cumprir a ordem. Após levantamentos realizados pelo NRI, os agentes localizaram e prenderam o suspeito. Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.