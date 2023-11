OAB/MS lamenta morte de quiroprata atingido por roda de carretinha

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), emitiu uma nota de pesar nesta 4ª feira (29.nov.23), em razão da morte do quiroprata Hérico Luis Santos Braga, de 46 anos, que tinha uma clínica e morava em Bonito (MS). Eis a íntegra.

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, Hérico foi atingido pela parte de metal da roda que se soltou de uma carretinha. O objeto atravessou o parabrisa do veículo de Hérico na BR-060, quando ele seguia no sentido Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande (MS). Hérico teve um ferimento fatal e morreu em seguida.

De acordo com a OAB, Hérico é irmão da Conselheira Estadual Bianca Braga Medeiros e filho do ex-Presidente da Subseção Bonito Hérico Braga.

Bianca Braga Medeiros publicou uma mensagem de despedida ao irmão: “Estamos todos profundamente consternados pela fatalidade que levou de forma tão abrupta e precoce nosso amado Herico Luis. Filho amoroso, pai dedicado, marido carinhoso, irmão e amigo fraterno. Sua falta já está sendo muito sentida por todos nós”.

O Presidente Bitto Pereira disse: “Nossos mais sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração de todos os familiares”.

Hérico deixa duas filhas e a esposa Geila Cavalheiro Braga.

O corpo dele será velado em Bonito em data e horário ainda a definir.