Obra milionária de hospital é alvo do Gaeco por desvios de recursos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta 4ª feira (18.dez.24) a "Operação Pretense". A ação cumpre mandados de busca e apreensão em Coronel Sapucaia, como parte das investigações sobre crimes de fraude em licitações e contratos públicos.

As apurações apontam a existência de um esquema envolvendo empresas ligadas a um grupo familiar da região. Uma das empresas contratadas para realizar obras milionárias no hospital municipal não possuía sede, patrimônio ou funcionários, segundo as investigações.

Além disso, há indícios de que os serviços foram executados com materiais reaproveitados e de baixa qualidade, mascarando o desvio de recursos públicos.

O nome "Pretense", que significa "falsa aparência" em inglês, foi escolhido para simbolizar as práticas fraudulentas investigadas. As obras realizadas pelas empresas investigadas seriam uma fachada para encobrir a má qualidade dos serviços e o emprego de materiais inadequados.

Investimentos

Conforme divulgado em 2022, O governo do Estado repassou recursos da ordem de R$ 7,8 milhões para Coronel Sapucaia, visando à construção do moderno hospital com área de construção prevista de 2.299,88 metros quadrados, centro cirúrgico, parto humanizado, e internação com dezessete leitos adulto, oito leitos de pediatria e oito leitos de pós-parto, totalizando 27 leitos.