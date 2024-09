Gaeco desmonta esquema de notas falsas com reciclagem de vidros em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Dourados e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta 4ª feira (4.set.24) a Operação Crédito de Papel, com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados, São Paulo (SP) e Vilhena (RO).

A operação investiga crimes ambientais relacionados a uma empresa de reciclagem de vidros em Dourados, que teria emitido, em apenas um dia, 11 notas fiscais destinadas a uma recicladora em Vilhena, RO, totalizando mais de 400 toneladas de vidro – carga equivalente a 10 carretas. No entanto, as investigações apontam que essa remessa de vidros nunca ocorreu.

A fraude teria como objetivo cumprir falsamente a obrigação legal de logística reversa, que exige que indústrias que comercializam produtos com vidro em Mato Grosso do Sul comprovem a reciclagem de 22% do volume de embalagens pós-consumo. A comprovação se dá por meio de notas fiscais de entrada em indústrias recicladoras, gerenciadas por uma entidade que emite o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa.

A operação recebeu o nome "Crédito de Papel" justamente pela suspeita de que as notas fiscais foram emitidas de forma fraudulenta, apenas para simular o cumprimento da legislação ambiental sem a efetiva reciclagem do material.