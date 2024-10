Operação em Ivinhema mira prefeito e empresário que zombou da PF

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta 4ª feira (30.out.24) uma operação para cumprimento de mandados em Ivinhema, município distante 291 quilômetros de Campo Grande.

Entre os alvos estaria o prefeito Julian Ferro (PSDB), alvo de buscas na casa dele e na prefeitura. As equipes também estiveram em estabelecimentos comerciais cujo empresário teria zombado da PF após a apreensão de uma caminhonete de luxo em uma ação anterior.

Esta é a segunda operação em menos de 15 dias realizada no município. No último dia 15 de outubro, a a Polícia Federal deflagrou a Operação Defray para dar cumprimento em três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, em Ivinhema.

A ação foi um desdobramento da Operação Lepidosiren, realizada em oito de agosto de 2024. A investigação aponta a existência de uma associação criminosa responsável pela organização, logística e financiamento do tráfico transnacional de entorpecentes local.

Durante as diligências, foram identificados e apreendidos um imóvel no valor de R$ 458 mil e a caminhonete de luxo avaliada em R$ 519 mil, além do bloqueio de bens totalizando R$ 100 milhões, pertencentes aos envolvidos.