Com apoio dos EUA, polícia prende pedófilo com 500 arquivos em MS

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e a 1ª Delegacia de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande, deflagrou nesta 3ª feira (29.out.24) uma ação da 26ª fase da Operação Sentinela. A operação é parte de uma iniciativa permanente da DEPCA para combater a exploração sexual infantil, com foco na desarticulação de redes criminosas que atuam na internet.

O alvo foi um homem de 35 anos, residente em Bataguassu, identificado após seis meses de investigação realizada com apoio do National Center for Missing & Exploited Children (EUA) e da Polícia Federal. A investigação apontou que ele armazenava cerca de 500 vídeos e fotos de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.

O mandado de busca e apreensão permitiu a apreensão do celular do suspeito, que passará por perícia para identificar outros envolvidos na rede de compartilhamento. O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Bataguassu para as providências legais. A ação reforça a atuação contínua da Polícia Civil no combate à produção, posse e divulgação de material de abuso sexual infanto-juvenil.