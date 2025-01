Pai é preso por agredir filho de 10 anos que bebeu água 'no bico' em MS

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante no final da tarde de 6ª feira (16.jan.25) pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em Campo Grande, acusado de agredir o filho de 10 anos. O caso ocorreu no bairro Jardim Los Angeles e foi denunciado por vizinhos, que ouviram os gritos da criança durante a agressão.

De acordo com a investigação, o homem estava em casa com seus dois filhos, uma adolescente e o menino, quando viu o filho bebendo água diretamente do bico da garrafa. Irritado com a situação, ele utilizou um cinto para agredir a criança, causando marcas visíveis por todo o corpo.

A polícia foi acionada pelos vizinhos e prendeu o homem em flagrante. Ele foi autuado por lesão corporal contra descendente, em um contexto de violência familiar. A criança está sob os cuidados da assistência social, e o caso será acompanhado para garantir a proteção do menor.

O autor permanece preso e aguarda audiência de custódia.