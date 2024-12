Mãe, filho e nora morreram em batida com caminhão na BR-163, no MS

Grave acidente ocorrido na manhã de 2ª feira (2.dez.24), no quilômetro 577 da BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste, resultou na morte de três integrantes de uma mesma família. As vítimas foram identificadas como Ademar Benedito de Sá, de 70 anos, sua esposa Aparecida Ramos de Sá, de 67 anos, e a mãe de Ademar, Iracy Catarino de Sá, de 89 anos.

O trio estava em uma caminhonete que colidiu frontalmente com um caminhão. A principal suspeita é de que o motorista da caminhonete tenha invadido a pista contrária, provocando o impacto. A força da colisão deixou ambos os veículos completamente destruídos, interrompendo o tráfego no sentido sul da rodovia e causando lentidão no trecho.

Equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas encontraram as vítimas presas às ferragens e sem sinais vitais. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento. A Polícia Civil investiga o caso.