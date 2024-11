Delegada é agredida até a morte e filho é preso como suspeito em Minas

A delegada aposentada Suely Márcia Giron de Paula, de 70 anos, foi encontrada morta em sua residência na última 3ª feira (19.nov.24), na cidade de Barbacena, Minas Gerais. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, de 26 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A denúncia foi feita por uma testemunha que compareceu à delegacia relatando que o suspeito havia agredido Suely. Segundo a polícia, manchas de sangue encontradas na casa reforçavam o relato. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, incluindo o delegado regional e a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foram até o local.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram Suely ferida, caída no chão. Apesar do acionamento rápido do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a delegada não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local. O filho da vítima estava na residência e foi imediatamente detido.

A perícia foi acionada para coletar evidências que auxiliem na investigação. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado para exame médico legal e está sob custódia no sistema prisional enquanto aguarda os desdobramentos judiciais.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindepominas) emitiu uma nota oficial de pesar, expressando "sinceras condolências aos familiares e amigos" de Suely e lamentando a perda irreparável.

Até o momento, a motivação do crime ainda não foi esclarecida. As autoridades continuam investigando o caso para determinar as circunstâncias e razões que levaram ao ato violento.