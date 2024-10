Pai testemunha morte da filha atingida por carreta em rodovia de MS

Denise de Souza dos Santos, de 26 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-060, região a Serra do Sucuriú, no município de Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. Tudo aconteceu na frente do pai, que seguia atrás, em outro veículo.

A jovem trafegava em uma moto Honda Biz, na tarde do sábado (19.out.24), quando houve colisão com uma carreta. O motorista da carreta ainda arrastou a moto por aproximadamente um quilômetro até perceber que havia se envolvido em uma colisão.

O socorro foi acionado, mas Denise não resistiu aos ferimentos e morreu no local, perto da ponte do rio Sucuriú. O corpo foi recolhido e encaminhado para perícias antes de ser liberado à família. O caso é investigado.