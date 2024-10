Suspeitos provocaram acidente para matar fiscal agropecuária após vistoria em frigorífico

A Polícia Federal de Maringá (PR) deflagrou nesta 3ª feira (01.out.24) a Operação Magarefe, que investiga uma tentativa de homicídio contra uma auditora fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Paraná. A servidora pública foi vítima de um acidente veicular em circunstâncias suspeitas, dias após realizar uma fiscalização em um frigorífico.

A investigação aponta que o acidente foi forjado como parte de um plano para assassiná-la, possivelmente em retaliação à sua atuação fiscalizatória. De acordo com as investigações, a auditora relatou que sofreu um violento acidente, além de outra colisão anterior, ambas em condições suspeitas.

A Polícia Federal encontrou indícios de que a servidora estava sendo seguida por ao menos duas semanas antes do incidente mais grave. Há evidências de que os envolvidos na tentativa de homicídio têm ligação direta com o frigorífico que foi fiscalizado pela auditora.

A operação mobilizou 40 policiais federais, que cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Paraná, incluindo Maringá, Paranavaí, Loanda, Colombo e Curitiba. Um mandado de prisão preventiva também foi executado em Colombo.

Paralelamente, uma equipe do Mapa, acompanhada por policiais federais, realizou uma nova fiscalização no frigorífico suspeito. A ação visa garantir a segurança de servidores públicos no exercício de suas funções.