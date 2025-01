Pastor Francisco abusava de menores para que fossem 'boas esposas'

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na semana passada o pastor evangélico Francisco Rodrigues Lemos, de 44 anos, sob suspeita de crimes sexuais contra adolescentes de 13 a 16 anos que frequentavam sua igreja.

As investigações começaram em novembro de 2024, após pelo menos cinco vítimas denunciarem os abusos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

Segundo relatos, Lemos chamava as jovens para ajudar na limpeza do templo e, quando estavam sozinhas, cometia atos de abuso sexual, incluindo toques inapropriados e beijos. O pastor justificava suas ações afirmando que estava "testando as irmãs" e "matar os desejos carnais delas", "preparando-as para serem boas esposas".

Ele também tentava manipular as vítimas emocionalmente, sugerindo que se sentissem culpadas e que deveriam se ajoelhar para pedir perdão a Deus. As investigações indicam que o pastor pode ter agido da mesma forma em uma igreja em São Sebastião, onde também há suspeitas de outros abusos.