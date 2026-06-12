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12 de junho de 2026
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COXIPÓ DO OURO

Policial penal mata enteado de 21 anos com tiro na cabeça 

Padrasto matou enteado em Coxipó do Ouro, MT.Padrasto matou enteado em Coxipó do Ouro, MT.
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O policial penal Emerson Geremias foi preso na 4ª. feira (10.jun.26), no distrito de Coxipó do Ouro, que fica a uma distância de 30 quilômetros de Cuiabá (MT).

Emerson é investigado por assassinar o próprio enteado, Átila Yury dos Santos, de 21 anos, com um tiro na cabeça.

Após o crime, Emerson foi levado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O delegado Nilson Farias apura se o suspeito agiu em legítima defesa.

As investigações apontam um histórico antigo de atritos entre padrasto e enteado.

Um dia antes do assassinato, eles discutiram e o jovem teria quebrado a moto da mãe.

Átila foi morto logo após chegar à casa da avó materna, que é acamada.

Emerson estava no local alegando prestar apoio à família, apesar da separação em curso.

Testemunhas que estavam na residência confirmaram ter ouvido dois tiros.

O policial penal declarou que disparou após ser ameaçado por Átila com uma faca.

Os peritos criminais realmente encontraram uma faca na cena do crime.

O objeto, no entanto, não estava perto do corpo do rapaz assassinado.

Indícios preliminares apontam que os disparos foram feitos a curta distância.

A prisão em flagrante de Emerson depende da análise técnica das provas.

A Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus-MT) acompanha o inquérito.

Medidas administrativas contra o agente serão tomadas ao fim da apuração.

Tags: assassinado, assassinato, Átila Yury dos Santos, Coxipó do Ouro, Emerson Geremias, padrasto e enteado, tiro na cabeça
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