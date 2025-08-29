MS Notícias

PF desmantela esquema de rifas ilegais de armas em grupos de WhatsApp em MS

Investigado promovia sorteios de armamentos sem autorização

A Polícia Federal deflagrou nesta 6ª feira (29.ago.25), em Campo Grande, a operação RIFA.com, com o objetivo de combater o comércio ilegal de armas de fogo e a realização de rifas clandestinas.

O investigado se apresentava como despachante de armas e promovia sorteios de armamentos – inclusive de uso restrito – em grupos de WhatsApp voltados a caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).

A prática era feita sem autorização dos órgãos competentes, o que configura crime. A Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul autorizou mandado de busca e apreensão, que foi cumprido pela PF nesta manhã.

Conforme nota, a operação busca coibir ações que violam a legislação sobre venda e sorteio de armas e bens, reforçando o controle sobre atividades potencialmente perigosas.

