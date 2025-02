Homem é preso com armas escondidas no banheiro após ameaçar motorista

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prendeu nesta 5ª feira (27.fev.25), um homem de 41 anos, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça.

A investigação começou por volta das 10h, quando policiais receberam informações, via grupos de mensagens, de que um motorista de um Fiat Uno estaria transitando pela BR-262, na entrada do bairro Jardim Noroeste, apontando armas para outros condutores. Um policial militar de folga teria sido ameaçado pelo suspeito.

A equipe da Denar realizou buscas na região e localizou o homem na Rua Vaz de Caminha. Questionado, ele admitiu um desentendimento no trânsito com um motorista que se identificou como policial, mas negou ter usado armas. Segundo ele, apenas teria mostrado um encosto de braço do carro, simulando uma arma.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram três cápsulas de munição 9mm deflagradas, sem que ele conseguisse explicar a procedência. Além disso, imagens de videomonitoramento mostraram que, após descer do veículo, ele portava uma bolsa preta, mas, ao ser abordado, apresentou uma bolsa roxa, levantando suspeitas.

Durante as buscas, os agentes localizaram, escondida no forro do banheiro, uma bolsa contendo uma pistola calibre 9mm com coldre e um revólver calibre .38, também com coldre. Ambas as armas estavam carregadas, respectivamente com seis e quatro munições.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Denar, onde os procedimentos legais foram formalizados.