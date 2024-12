Piloto de avião é preso suspeito de ser negociador de armas em MS

Um piloto de aviação civil foi preso na noite de 2ª feira (9.dez.24) em Campo Grande, suspeito de ser intermediador na venda de armas de fogo. A operação também resultou na detenção de dois homens, apontados como envolvidos no esquema, durante abordagem da Polícia Militar.

A ação começou após denúncias de testemunhas que relataram a presença de dois indivíduos em um Volkswagen Polo preto estacionado em um posto de combustíveis na Avenida Consul Assaf Trad. Segundo as informações, o comportamento dos homens levantava suspeitas de que poderiam ser assaltantes.

Os policiais se deslocaram até o local e abordaram os ocupantes do veículo. Durante a revista, foi encontrado um revólver calibre 38. Os suspeitos admitiram que estavam ali para negociar a venda da arma e revelaram que o fornecimento era feito por um intermediador, identificado posteriormente como piloto de aviação.

A equipe policial seguiu até o endereço do terceiro envolvido, na Vila Sobrinho. No local, ele confirmou ser o responsável pelo transporte e negociação de armas. Segundo relato aos policiais, ele realiza voos para uma fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal, e aproveitava essas viagens para levar armamentos destinados à venda.

O suspeito também revelou que já havia sido preso este ano por porte ilegal de arma de fogo. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde o caso segue sob investigação.