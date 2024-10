PF faz buscas em MS por fraude de filiação de Lula ao Partido Liberal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta 4ª feira (30.out.24) a Operação Infiliatio, com alvo em Mato Grosso do Sul, para apurar uma fraude no sistema de filiação partidária (FILIA) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O esquema envolveu a inclusão indevida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como filiado ao Partido Liberal (PL) em julho de 2023.

As investigações levaram ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão em MS.

Segundo a PF, não houve invasão ao sistema eletrônico do TSE, mas um pedido fraudulento de filiação foi submetido utilizando dados falsos.

A etapa inicial envolveu o preenchimento de um formulário online no site do PL, onde o autor inseriu informações pessoais falsas, como documentos, foto, e dados de contato.

O pedido passou por moderação interna no partido, o que levanta suspeitas sobre a participação de um funcionário, atualmente sob investigação.

A PF destacou que os envolvidos podem responder por falsidade ideológica, falsa identidade e invasão de dispositivo informático.

A investigação continua para identificar outras fraudes e determinar a motivação por trás do golpe.

Conforme nota da PF, a Resolução nº 23.596/2019 do TSE, que regulamenta a filiação partidária, "orienta sobre o envio e validação de dados de novos filiados, mas a fraude passou despercebida, levantando questões sobre falhas no controle interno do partido".