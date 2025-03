Pioneiro no k-pop, cantor Wheesung é achado morto em casa

O cantor sul-coreano Choi Wheesung, conhecido como Wheesung, faleceu aos 43 anos em sua residência em Seul nesta segunda-feira (10). A causa da morte ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Wheesung foi um dos pioneiros do k-pop, incorporando elementos de R&B e baladas coreanas aos seus álbuns de sucesso nos anos 1990. Ao longo de sua carreira, também conquistou popularidade internacional com o nome artístico "Realslow".

Nos últimos anos, Wheesung enfrentou controvérsias devido ao uso de drogas, especialmente o propofol, pelo qual foi condenado em 2021. Após cumprir sua pena, ele voltou a se apresentar ao vivo e tinha shows agendados para este mês.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas um psiquiatra especialista em dependência química, o professor Na Jong-ho, expressou preocupação sobre a falta de hospitais e centros de reabilitação para dependentes no país.

Wheesung estava se preparando para apresentações em Daegu e Gwangju, e sua última postagem nas redes sociais foi no dia 6 de março.

A agência de Wheesung, Tajo Entertainment, disse no dia 10: "Lamentamos dar uma notícia tão triste e de partir o coração" e "Nosso artista, Wheesung, nos deixou. O falecido foi encontrado em parada cardíaca em sua casa em Seul e foi declarado morto”, disse o comunicado. E continuou: “A família enlutada, os colegas artistas e a equipe da Tajo Entertainment estão profundamente tristes com a notícia repentina” e “É de partir o coração ter que dar esta triste notícia aos fãs que enviaram apoio e amor infinitos a Wheesung.

A agência ainda acrescentou: “Por favor, rezem para que a alma do falecido descanse em paz. Pedimos sinceramente que vocês se abstenham de espalhar rumores não confirmados e relatos especulativos para poupar a família enlutada de grande choque e tristeza".

A agência planeja anunciar o cronograma do funeral em uma data posterior. Wheesung iria se apresentar em Daegu no dia 15 e em Gwangju no dia 23.

O Departamento de Polícia de Seul informou que não há suspeita de homicídio e que uma autópsia será realizada para esclarecer a causa do falecimento.

CARREIRA

Wheesung ganhou popularidade com sua voz atraente no estilo R&B e tornou-se conhecido do público quando lançou a música título "Can't I?" de seu primeiro álbum "Like a Movie" em 2002. A música se tornou um sucesso.

Desde então, ele lançou sucessos como 'The Day We Met Again', 'Incurable Disease' e 'One Year', liderando a popularidade de cantores solo masculinos no início dos anos 2000.

Wheesung também atuou como letrista, escrevendo letras para músicas como "Password 486", de Younha, e "Hey Mr. Big", de Lee Hyo-ri. Era reconhecido por ter sido responsável pelo treinamento vocal de grupos ídolos como o Big Bang devido às suas excelentes habilidades de canto.

Em 2017, ele fundou uma gravadora independente chamada 'Real Slow Company', que está atualmente fechada devido à morte de seu empresário.