Pitbull mata aposentada de 80 anos que ajudava a cuidar dele com água e comida

Um cão da raça pitbull atacou e matou a aposentada Inez Francisca da Silva, de 80 anos, que ajudava a cuidar dele. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (1º.out.24), na região do Grajaú, zona sul de São Paulo.

De acordo com o Metrópoles, o tutor do animal afirmou em depoimento à polícia que cuidava do cão desde que ele era filhote e que sempre tomou todas as precauções necessárias.

Ele alegou ainda que, no momento do ataque, o cão estava preso e que não sabe como o animal conseguiu escapar para atacá-la no imóvel, onde o terreno é compartilhado entre vizinhos.

A vítima era responsável por fornecer água, comida e limpar o ambiente diariamente. O homem também mencionou que a idosa frequentemente dizia que não gostava de pitbulls e, em algumas ocasiões, era agressiva com o animal, o que, segundo ele, poderia ter motivado o ataque. O caso está sendo investigado.