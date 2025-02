Pitbulls são mortos após fuga e ataque a casal com cão na Capital

Um homem ficou ferido após ser atacado por dois cães da raça Pitbull enquanto passeava com sua esposa e seu cachorro na Praça do Estrela do Sul, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, na noite de domingo (9.fev.25). Os animais foram mortos a tiros por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a base da GCM com ferimentos e sangrando, relatando que havia sido atacado pelos cães, que estavam soltos na rua.

Os guardas seguiram até o local e encontraram os Pitbulls atacando a esposa da vítima e seu cachorro. Ao tentarem intervir, os agentes também foram atacados pelos animais. Inicialmente, utilizaram spray de pimenta para conter os cães, mas a medida não surtiu efeito.

Diante da ameaça, os guardas dispararam contra os Pitbulls, que foram atingidos e morreram no local. Uma testemunha informou que os tutores dos cães, um casal de idosos, estavam no hospital no momento do ocorrido e que os animais haviam escapado da residência.

O neto dos tutores foi até a base da GCM e confirmou que os cães eram agressivos e haviam rompido o portão da casa antes de fugirem. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil