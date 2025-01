Pitbull puxa menino através de grade e arranca parte do lábio dele

Um menino de 4 anos foi gravemente ferido após ser atacado por um pitbull na tarde de 4ª feira (8.jan.25) em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. O fato ocorreu no Setor 12, enquanto a criança brincava com amigos na rua do condomínio.

De acordo com testemunhas, o cão estava atrás de uma grade, mas conseguiu puxar o menino pela blusa e mordeu seu rosto, arrancando parte do lábio.

Conforme o portal Último Segundo, a vítima foi levada ao Hospital Municipal Bom Jesus, mas a família foi informada de que a unidade não tinha recursos para realizar o atendimento necessário. Os familiares foram orientados a procurar um hospital no Distrito Federal, o que gerou revolta entre os parentes.

"Uma criança chegou com a boca toda de sangue e não puderam fazer nem os primeiros socorros. Nem mesmo eles levaram ao hospital no DF", criticou a tia do menino, indignada com a situação, conforme divulgado pelo Último Segundo. O caso é investigado.