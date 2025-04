PM é preso após se masturbar em viatura durante plantão em GO

A Polícia Militar de Goiás prendeu preventivamente um policial do 35º CIPM de Águas Lindas após ele ser flagrado se masturbando dentro de uma viatura durante o horário de serviço. O caso, registrado por um morador em vídeo, ocorreu na última 2ª feira (7.abril.25), dentro de um condomínio no município localizado no Entorno do Distrito Federal.

Segundo apurações, o ato obsceno foi motivado por uma videochamada iniciada por outro policial, também em serviço, que manteve relações sexuais com uma mulher em sua residência e transmitiu a cena para o colega. Durante a transmissão, o PM envolvido se excitou e se masturbou no interior do carro oficial, estacionado no local da ocorrência.

O episódio, que ganhou ampla repercussão nas redes sociais, levou à abertura de um Inquérito Policial Militar (IPM). A Corregedoria da PM acompanha o caso, e a prisão preventiva do agente foi decretada para garantir a lisura das investigações. O militar ficou conhecido informalmente nas redes como “cabo da bronha”, apelido que viralizou após a divulgação dos vídeos sob diferentes ângulos.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás afirmou que não compactua com desvios de conduta e que o caso será apurado com rigor.