Homem é preso se masturbando pela segunda vez na calçada em MS

Um homem de 48 anos foi preso na manhã de 3ª feira (1º.abril.25) após ser flagrado cometendo ato obsceno em uma calçada no centro de Sidrolândia. A cena foi presenciada por um policial civil que estava na cidade cumprindo diligências.

De acordo com o site Sidro News, o flagrante aconteceu por volta das 11h, no cruzamento das ruas Targino de Souza Barbosa e Paraná. O investigador de Polícia Judiciária percebeu o homem deitado na calçada com o órgão genital exposto e se tocando. Ao abordar o suspeito e dar voz de prisão, o homem tentou fugir, mas foi imobilizado e detido ainda no local.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde responderá por ato obsceno, conforme previsto no artigo 233 do Código Penal.

Em agosto de 2023, o mesmo homem já havia sido preso pela Polícia Militar por comportamento idêntico na Rua Pernambuco, também em Sidrolândia.