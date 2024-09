Polícia apreende R$ 1,3 milhão em cabelo humano na fronteira de MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na 6ª feira (27.set.24), sete volumes de cabelo humano, totalizando 131 quilos, avaliados em R$ 1,3 milhão, durante uma operação de fiscalização na rodovia MS-164, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial, quando os agentes deram ordem de parada a um Fiat Mobi branco, conduzido por um jovem de 22 anos, com um passageiro de 34 anos. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram a mercadoria, que estava sendo transportada sem a documentação legal exigida para circulação e comércio no Brasil.

Ao serem questionados, os ocupantes do veículo relataram que foram contratados para pegar o material em um posto de gasolina em Ponta Porã e entregá-lo na cidade de Dourados. O prejuízo estimado à ação criminosa é de R$ 1,3 milhão. A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal em Ponta Porã para as devidas providências.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em conjunto com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa, que visa intensificar o combate a crimes na região de fronteira.