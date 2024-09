Operação Ágata mobiliza 1,7 mil militares das forças armadas na fronteira em MS

A Operação Ágata Fronteira Oeste foi oficialmente lançada nesta 2ª feira (2.set.24) em Campo Grande, como parte de uma ação conjunta liderada pelo Ministério da Defesa e realizada pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, em parceria com agências e órgãos de segurança pública e de fronteira. A operação, que visa intensificar a presença do Estado nos 2.532 quilômetros da faixa de fronteira oeste, acontece entre os dias 1º e 20 de setembro, abrangendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com o objetivo de coibir crimes transfronteiriços, a operação conta com o envolvimento de 1,7 mil militares das Forças Armadas. Para isso, estão sendo utilizados 12 aeronaves da Força Aérea Brasileira, 16 embarcações da Marinha do Brasil e 217 viaturas do Exército Brasileiro, além de um satélite do Projeto Lessonia.

Uma das inovações da Operação Ágata Fronteira Oeste 2024 é a utilização da Aeronave Remotamente Pilotada, Hermes RQ-900, que será empregada para reforçar o monitoramento e a segurança na região.

A operação tem como finalidade intensificar a presença do Estado por meio de ações integradas, envolvendo as Forças Armadas, órgãos federativos, órgãos de segurança pública e outras agências governamentais, para garantir a segurança e combater atividades ilícitas na fronteira oeste do Brasil.