Brasil e Paraguai se juntam em operação de combate ao tráfico de drogas na fronteira

Nesta 3ª feira (3.set.24), a Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad/PY) e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, deu início à 46ª fase da Operação Nova Aliança, considerada o maior esforço policial mundial para erradicação de plantios ilícitos de cannabis.

Segundo dados da UNODC, cerca de 5 mil toneladas de cannabis são apreendidas globalmente a cada ano, resultado de aproximadamente um milhão de operações policiais. No entanto, a Operação Nova Aliança, por si só, alcança números similares em apenas seis fases realizadas.

Esta etapa, a quinta conduzida em 2024, já resultou na erradicação de mais de 3 mil toneladas de maconha, impedindo que essa quantidade abastecesse o tráfico internacional de drogas. A operação também desarticulou esquemas complexos de envio da droga ao Brasil, enfraquecendo financeiramente as organizações criminosas envolvidas.

Além de impactar diretamente o tráfico de drogas, a ação na origem proporciona significativa economia para ambos os países, reduzindo custos em investigações, processos judiciais, manutenção de presídios e no sistema de saúde pública. A operação também atinge as estruturas financeiras das maiores facções criminosas brasileiras, que utilizam o tráfico de drogas como principal fonte de financiamento para outros crimes, como o tráfico internacional de armas.