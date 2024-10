Polícia colhe DNA de suspeito de estuprar e engravidar 2 meninas

A Polícia Federal deflagrou nesta 6ª feira (18.out.24) a Operação DNA do Crime e cumpriu um mandado de busca e apreensão em Oiapoque, no Amapá. O objetivo é apurar crimes de abuso sexual contra duas vítimas menores de idade, com a suspeita de que o investigado seja pai de dois filhos dessas vítimas.

Segundo as investigações, os abusos começaram quando as meninas tinham 12 e 9 anos, de acordo com o relato de uma delas. O suspeito já havia sido investigado em 2021 pelo mesmo crime, mas novas investigações se tornaram necessárias.

Durante a operação, os policiais realizaram a coleta de material genético do investigado para realizar exames de DNA e verificar a paternidade das crianças. Após a busca, o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde passou pelos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.